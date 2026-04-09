Ваньоцци рассказал, что Синнер может не поехать на «Мастерс» в Мадриде

Тренер Симоне Ваньоцци поделился подробностями календарного плана второй ракетки мира Янника Синнера. Участие итальянца на турнире в Мадриде пока входит в его расписание, однако его поездка в Испанию может не состояться.

«Мы достаточно гибки в календаре. Да, грунтовая часть была запланирована заранее, но дальше посмотрим, как сложится турнир [в Монте-Карло]. Мадрид пока в планах, будем оценивать состояние Янника. Физически проблем нет — между Дохой и Индиан-Уэллсом была серьёзная подготовка, запас прочности большой. Вопрос больше психологический: турниры по две недели требуют почти месяца полной концентрации. Нужно найти баланс между желанием играть на кураже и необходимостью отдыхать», — приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

Ранее Синнер вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло.