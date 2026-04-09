«Сейчас я не думаю о ней». Карлос Алькарас — о первой строчке рейтинга АТР

«Сейчас я не думаю о ней». Карлос Алькарас — о первой строчке рейтинга АТР
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о борьбе за первую строчку рейтинга ATP, отметив, что не считает это главной целью, а старается сосредоточиться на своей игре.

– С каким настроем ты подошёл к турниру в Монте-Карло? Как стараешься сосредоточиться не на очках и рейтинге, а на том, что действительно важно?
– Я бы сказал, что прежде всего просто очень люблю играть на грунте. Я сильно по нему скучал, и для меня это самое важное.

Что касается первой строчки рейтинга — сейчас я не думаю о ней. Как уже говорил недавно, рано или поздно я её потеряю, потому что у Янника есть турниры, где ему не нужно защищать очки, а мне — наоборот, нужно защищать много.

Поэтому я стараюсь просто сосредоточиться на своём теннисе, играть хорошо на корте и чувствовать себя как можно лучше во время матчей. Сейчас мой главный фокус — становиться лучше с каждым днём. После каждой тренировки и каждого матча я хочу уходить с корта с чувством удовлетворения от своей игры.

Для меня это главное, а результаты придут потом. Если я буду делать правильные вещи на корте, играть правильно, то, думаю, результаты обязательно придут, – сказал Алькарас в студии Tennis Channel.

Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
