Алькарас рассказал, как провёл время после поражения на «Мастерсе» в Майами

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как провёл время после поражения на «Мастерсе в Майами. Алькарас проиграл в матче третьего круга турнира американцу Себастьяну Корде (3:6, 7:5, 4:6).

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

«У меня было примерно пять-шесть дней полного отдыха, и я вообще ничего не делал. Я провёл несколько дней в Майами, потому что не мог сразу улететь, так что просто оставался там. Потом ещё пару дней дома — и снова за работу: немного физической подготовки, чтобы быть в хорошей форме к грунтовому сезону, где розыгрыши длиннее, поэтому нужно быть ещё лучше готовым физически.

Затем была неделя тренировок на грунте — начал постепенно, с довольно простых вещей. В общем, просто перезагрузил батарейки перед этим турниром. Мы уже в Европе, причём близко к дому, что очень приятно. Так что это было отличное время, чтобы восстановиться морально перед грунтовым сезоном», – сказал Алькарас в студии Tennis Channel.

