Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как провёл время после поражения на «Мастерсе в Майами. Алькарас проиграл в матче третьего круга турнира американцу Себастьяну Корде (3:6, 7:5, 4:6).
«У меня было примерно пять-шесть дней полного отдыха, и я вообще ничего не делал. Я провёл несколько дней в Майами, потому что не мог сразу улететь, так что просто оставался там. Потом ещё пару дней дома — и снова за работу: немного физической подготовки, чтобы быть в хорошей форме к грунтовому сезону, где розыгрыши длиннее, поэтому нужно быть ещё лучше готовым физически.
Затем была неделя тренировок на грунте — начал постепенно, с довольно простых вещей. В общем, просто перезагрузил батарейки перед этим турниром. Мы уже в Европе, причём близко к дому, что очень приятно. Так что это было отличное время, чтобы восстановиться морально перед грунтовым сезоном», – сказал Алькарас в студии Tennis Channel.
