«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, продолжается грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, третий круг. Расписание на 9 апреля:
12:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Александр Зверев (Германия);
12:00. Маттео Берреттини (Италия) – Жоао Фонсека (Бразилия);
13:30. Томаш Махач (Чехия) – Янник Синнер (Италия);
13:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Каспер Рууд (Норвегия);
15:00. Иржи Легечка (Чехия) – Александр Бублик (Казахстан);
15:00. Карлос Алькарас (Испания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
16:30. Александр Блокс (Бельгия) – Алекс де Минор (Австралия);
16:30. Валантен Вашеро (Монако) – Хуберт Хуркач (Польша).