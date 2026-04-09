«Это должно быть незаконно». Пегула и Киз отреагировали на тренировки Швёнтек с Надалем

Американки Джессика Пегула и Мэдисон Киз отреагировали на тренировки польской теннисистки Иги Швёнтек, которые она проводила в академии Рафаэля Надаля, под присмотром её основателя.

Пегула: Я увидела тот ролик с Игой и Рафой на грунте и подумала: «Эээ… это плохо для всех». Это должно быть незаконно. Этого нельзя допускать (смеётся)!

Киз: Я подумала: «О боже. Последнее, чего нам не хватало — это чтобы Игу на грунте консультировал Рафа… Страшно (улыбается)», – сказали Пегула и Киз во время записи подкаста The Player’s Box Podcast.

Ранее Швёнтек объявила о начале сотрудничества с 58-летним испанским специалистом Франсиско Ройгом. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль лично присутствовал на тренировках Швёнтек во время периода подготовки спортсменки к грунтовому сезону в его академии.