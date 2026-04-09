Музетти — о поражении от Вашеро в Монте-Карло: он сыграл действительно хороший матч

Музетти — о поражении от Вашеро в Монте-Карло: он сыграл действительно хороший матч
Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал поражение в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло от представителя Монако Валантена Вашеро. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 5:7.

«Я надеялся сыграть так, как на неделе перед турниром. Чувствовал себя очень хорошо на корте, отлично ощущал условия и мяч — примерно как в прошлом году. Безусловно, то, что я провёл мало матчей за последние месяцы, сильно влияет, особенно на такие игровые ситуации, когда появляется напряжение. Пока не могу сохранять хладнокровие в важные моменты.

Он сыграл действительно хороший матч. Это неудобный соперник — он не даёт ритма, не позволяет тебе играть комфортно. Мне есть в чём себя упрекнуть, начиная с подачи. Я мог быть более агрессивным после подачи, да и форхенд не работал как нужно», – приводит слова Музетти Ubitennis.

