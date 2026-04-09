Бывший тренер Федерера прокомментировал поражение Медведева в Монте-Карло

Пол Анакон, бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, прокомментировал разгромное поражение россиянина Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Монте Карло от итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 0:6, 0:6.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Три активно выигранных мяча и 28 невынужденных ошибок. Такое иногда бывает.

У Даниила Медведева всегда были сложные отношения с грунтом. И во многом это связано с тем, что в его ударах с задней линии почти нет вращения. Да, он может скользить, может двигаться по грунту, играет глубоко за задней линией, но мяч просто как бы «подвисает». Обычно он ждёт, пока игра сама придёт к нему. На грунте же этого не происходит.

Когда он проводит такой матч, всё может очень быстро пойти под откос. Но надо отдать должное — он действительно старался. Было видно его разочарование. Для игрока такого уровня очень редко можно увидеть, чтобы матч так резко ускользал из рук», – приводит слова Анакона Tennis Head.

Материалы по теме
«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
