Музетти рассказал о своих планах после раннего вылета с «Мастерса» в Монте-Карло

Музетти рассказал о своих планах после раннего вылета с «Мастерса» в Монте-Карло
Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о своих дальнейших планах после вылета с «Мастерса» в Монте-Карло. Музетти проиграл во втором круге турнира представителю Монако Валантену Вашеро со счётом 6:7 (6:8), 5:7.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5
7 8 		7
         
Валантен Вашеро
23
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Сейчас есть некая стагнация, и я как раз в ней. Сыграю в Барселоне, хотя это не было запланировано, чтобы набрать игровой ритм. Именно это мне нужно, чтобы вернуть уверенность.

Барселона, Мадрид, Рим, а потом Париж. Мне нужно защищать много очков, но сейчас приоритет — чувствовать себя хорошо физически и продолжать работать. Главная цель — подойти к Парижу с большей уверенностью», – приводит слова Музетти Ubitennis.

«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
