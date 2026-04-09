Музетти рассказал о своих планах после раннего вылета с «Мастерса» в Монте-Карло

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о своих дальнейших планах после вылета с «Мастерса» в Монте-Карло. Музетти проиграл во втором круге турнира представителю Монако Валантену Вашеро со счётом 6:7 (6:8), 5:7.

«Сейчас есть некая стагнация, и я как раз в ней. Сыграю в Барселоне, хотя это не было запланировано, чтобы набрать игровой ритм. Именно это мне нужно, чтобы вернуть уверенность.

Барселона, Мадрид, Рим, а потом Париж. Мне нужно защищать много очков, но сейчас приоритет — чувствовать себя хорошо физически и продолжать работать. Главная цель — подойти к Парижу с большей уверенностью», – приводит слова Музетти Ubitennis.