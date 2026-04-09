Фонсека обыграл Берреттини и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло
40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в матче третьего круга итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2.
Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 12:10 МСК
90
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
40
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Фонсека выполнил пять подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Берреттини сделал в игре два эйса, также не допустил двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт, заработанный за время матча.
За право выйти в полуфинал турнира в Монте-Карло Фонсека поспорит с победителем встречи между бельгийцем Зизу Бергсом и немецким теннисистом Александром Зверевым.
