Фонсека обыграл Берреттини и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в матче третьего круга итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Фонсека выполнил пять подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Берреттини сделал в игре два эйса, также не допустил двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт, заработанный за время матча.

За право выйти в полуфинал турнира в Монте-Карло Фонсека поспорит с победителем встречи между бельгийцем Зизу Бергсом и немецким теннисистом Александром Зверевым.