«У неё вновь появилась энергия». Клейстерс — о подготовке Швёнтек в академии Надаля

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс поделилась мнением о подготовке польки Иги Швёнтек к грунтовому сезону, которую она провела в академии Рафаэля Надаля.

«Мы видели кадры, как Ига тренируется в академии Рафы, интенсивность там очевидна, даже в коротких роликах. Но какой это опыт — быть на корте с Рафой и иметь возможность «покопаться» в его знаниях на покрытии, которое было такой важной частью его карьеры.

Мне просто интересно — уверена, журналисты будут спрашивать её об этом, скоро мы услышим её личные впечатления.

Видела, что с ней там находилась её семья — здорово, когда можно сочетать отдых с упорной работой на корте. Очевидно, она ставит перед собой очень высокую планку и почувствовала необходимость внести изменения в свою команду, отправившись в академию Рафы.

Посмотрим, к чему это приведёт, но здорово видеть, что она снова хорошо играет, сосредоточена и показывает ту энергию, которую всегда приносит на корт. И при этом может получать удовольствие — потому что, как мне кажется, в последних турнирах этого немного не хватало», – приводит слова Клейстерс Tennis Head.