Александр Зверев — Зизу Бергс, результат матча 9 апреля 2026, счет 2:0, 3-й круг Мастерс, Монте-Карло

Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Фонсекой
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в матче третьего круга бельгийца Зизу Бергса (47-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.

Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 12:15 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Зверев выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Зизу Бергс сделал в игре два эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Александр Зверев сыграет с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Сетка турнира в Монте-Карло
Календарь турнира в Монте-Карло
«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
