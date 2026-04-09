Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Фонсекой
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в матче третьего круга бельгийца Зизу Бергса (47-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.
Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 12:15 МСК
Зизу Бергс
Окончен
Александр Зверев
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Зверев выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Зизу Бергс сделал в игре два эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Александр Зверев сыграет с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.
«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
