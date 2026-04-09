«Долго шёл к этому результату». Фонсека — о выходе в 1/4 финала в Монте-Карло

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал выход в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло. В матче третьего круга бразилец обыграл итальянского теннисиста Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2.

«Это действительно очень особенное чувство. Я долго шёл к этому результату. Конечно, я хочу большего, с нетерпением жду завтрашнего дня. Я очень уверен в себе и полностью сосредоточен на следующем матче.

Я очень доволен тем, как боролся сегодня. С самого начала оказывал большое давление, отлично действовал на приёме и хорошо подавал. Подача плюс первый удар, приём плюс первый удар — я играл агрессивно, постоянно давил, и это помогло мне сохранять спокойствие по ходу матча и оказывать давление на соперника, из-за чего он начал немного нервничать.

И, конечно, поддержка зрителей сегодня тоже была очень важна», – сказал Фонсека в интервью на корте после матча.

За право сыграть в полуфинале турнира в Монте-Карло Жоао Фонсека поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.