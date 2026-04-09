Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фонсека — самый молодой игрок в 1/4 финала «Мастерса» Монте-Карло с 2005 года

Комментарии

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал самым молодым теннисистом с 2005 года, которому удалось выйти в четвертьфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло, сообщает Opta Ace. В матче третьего круга турнира Фонсека обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2.

В 2005-м в возрасте 18 лет и 312 дней в четвертьфинал «Мастерса» в Монте Карло выходил испанец Рафаэль Надаль. Фонсеке на момент выхода в эту стадию турнира исполнилось 19 лет и 227 дней.

За право сыграть в полуфинале турнира в Монте-Карло Фонсека поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android