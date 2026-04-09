29-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне заявился на турнир АТР-500 в Гамбурге (Германия), сообщает пресс-служба турнира. Ранее стало известно, что датчанин появился в списке теннисистов на участие в «Мастерсе» в Мадриде.

Руне не принимает участие в турнирах с октября 2025 года, когда на соревнованиях в Стокгольме (Швеция) получил серьёзную травму во время матча с французом Уго Умбером. После обследования выяснилось, что у Руне разрыв ахиллова сухожилия. Через несколько дней датчанину была проведена операция, после которой он приступил к реабилитации.

В активе 22-летнего Руне пять титулов на турнирах АТР, в том числе победа на «Мастерсе» в Париже в 2022 году.