«Всё ещё неидеальная игра». Зверев — о выходе в 1/4 финала в Монте-Карло

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в третьем круге «Мастерса в Монте-Карло над бельгийцем Зизу Бергсом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

– Доволен своей игрой? Как ты себя чувствуешь сегодня? Как оцениваешь свой уровень?

– Лучше. Определённо, матч с моей стороны был лучше. Всё ещё неидеальная игра. Я бы сказал, что всё ещё далеко от того уровня, на котором играл в США, но опять же — это первый турнир на грунте. Думаю, никто не будет играть идеально. Но да, доволен сегодняшним уровнем, особенно после вчерашнего дня, когда действительно сыграл не лучшим образом. Так что двигаемся дальше, – сказал Зверев в интервью на корте после матча.