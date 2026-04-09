«Всё ещё неидеальная игра». Зверев — о выходе в 1/4 финала в Монте-Карло
Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в третьем круге «Мастерса в Монте-Карло над бельгийцем Зизу Бергсом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.
Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 12:15 МСК
47
Зизу Бергс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
3
Александр Зверев
– Доволен своей игрой? Как ты себя чувствуешь сегодня? Как оцениваешь свой уровень?
– Лучше. Определённо, матч с моей стороны был лучше. Всё ещё неидеальная игра. Я бы сказал, что всё ещё далеко от того уровня, на котором играл в США, но опять же — это первый турнир на грунте. Думаю, никто не будет играть идеально. Но да, доволен сегодняшним уровнем, особенно после вчерашнего дня, когда действительно сыграл не лучшим образом. Так что двигаемся дальше, – сказал Зверев в интервью на корте после матча.
