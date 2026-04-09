Каспер Рууд снялся по ходу матча с Оже-Альяссимом на «Мастерсе» в Монте-Карло

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд снялся с розыгрыша «Мастерса» в Монте-Карло по ходу второго сета матча третьего круга с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась при счёте 7:5, 2:2 в пользу Феликса.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Оже-Альяссим выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Рууд сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале турнира в Монте-Карло Оже-Альяссим сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и чехом Томашем Махачем.