Каспер Рууд снялся по ходу матча с Оже-Альяссимом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Каспер Рууд — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 9 апреля 2026, счёт 0:1, отказ Рууда, 3-й круг Мастерс, Монте-Карло

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд снялся с розыгрыша «Мастерса» в Монте-Карло по ходу второго сета матча третьего круга с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась при счёте 7:5, 2:2 в пользу Феликса.

Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 13:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
7
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		2
5 		2
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Оже-Альяссим выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Рууд сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале турнира в Монте-Карло Оже-Альяссим сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и чехом Томашем Махачем.

