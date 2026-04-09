Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Томаш Махач, результат матча 9 апреля 2026, счет 2:1, 3-й круг Мастерс, Монте-Карло

Синнер в трёх партиях обыграл Томаша Махача и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в матче третьего круга чеха Томаша Махача (53-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:3.

Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 14:25 МСК
Томаш Махач
53
Чехия
Т. Махач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 3 6
         
Янник Синнер
2
Италия
Я. Синнер

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Синнер выполнил пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Томаш Махач не сделал в игре эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Сетка турнира в Монте-Карло
Календарь турнира в Монте-Карло
Материалы по теме
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android