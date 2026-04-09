Синнер в трёх партиях обыграл Томаша Махача и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в матче третьего круга чеха Томаша Махача (53-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:3.
Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 14:25 МСК
53
Томаш Махач
Янник Синнер
Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Синнер выполнил пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Томаш Махач не сделал в игре эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале турнира в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
Материалы по теме
