Теннис Новости

Арина Соболенко снялась с турнира WTA-500 в Штутгарте

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что не примет участие в розыгрыше турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Привет, Штутгарт! С огорчением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире этого года.

Всегда с радостью приезжаю на турнир. Атмосфера, фанаты, поддержка, которую я здесь получаю – всё это очень много для меня значит. И конечно же, надеюсь, что у меня ещё будет шанс побороться за «Порше».

К сожалению, после Майами я получила травму и, как бы не старалась, у меня не получилось полноценно восстановиться к старту турнира.

Мне действительно жаль пропускать этот замечательный турнир. Хочу пожелать всем отличной игровой недели в Штутгарте. Надеюсь, что увижусь со всеми вами как можно быстрее», – написала Соболенко в социальных сетях.

Турнир в Штутгарте пройдёт с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.

