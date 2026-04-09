Томаш Махач прервал победную серию Синнера из 34 сетов на «Мастерсах»

53-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач прервал победную серию из 34 сетов четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на турнирах АТР-1000. Это произошло в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло, когда Махач одержал победу во втором сете встречи со счётом 7:6 (7:3).
Последний раз Синнер проигрывал сет на «Мастерсе» в Шанхае в 2025 году во встрече с нидерландцем Таллоном Грикспором. После этого Синнер без потерь партий взял «Мастерсы» в Париже (2025), Индиан-Уэллсе (2026) и Майами. Никому другому в истории ещё не удавалось удерживать такое доминирование на турнирах ATP-1000.
Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
- 9 апреля 2026
