«Интересно сыграть с ним впервые». Зверев — о предстоящем матче с Фонсекой

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло с бразильцем Жоао Фонсекой.

– В следующем круге ты впервые сыграешь с Фонсекой. Какие мысли по этому поводу?

– Безусловно, грунт, думаю, его лучшее покрытие. Он выиграл в Буэнос-Айресе и раньше хорошо играл на этом покрытии. Мне интересно сыграть с ним впервые. Он очень молодой и перспективный талант. И, думаю, в ближайшие пару лет мы ещё не раз сыграем друг с другом, – сказал Зверев в интервью на корте после матча.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.