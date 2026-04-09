Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло после победы над Легечкой

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в третьем круге турнира соперника из Чехии Иржи Легечку, занимающего в мировом рейтинге 13-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

По ходу матча Легечка сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Бублик подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Бублик сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом (Испания) и Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина).