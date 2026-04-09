Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло после победы над Легечкой
Поделиться
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в третьем круге турнира соперника из Чехии Иржи Легечку, занимающего в мировом рейтинге 13-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.
Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 16:00 МСК
13
Иржи Легечка
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
11
Александр Бублик
По ходу матча Легечка сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Бублик подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Бублик сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом (Испания) и Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина).
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
17:33
-
17:21
-
16:54
-
16:24
-
16:11
-
15:50
-
15:41
-
15:33
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
14:04
-
13:37
-
13:25
-
12:35
-
12:20
-
11:47
-
11:10
-
10:57
-
09:15
-
08:30
-
00:53
-
00:48
-
00:29
-
00:17
-
00:09
- 8 апреля 2026
-
23:56
-
23:39
-
23:27
-
23:10
-
23:07
-
22:47
-
22:27
-
22:06
-
22:02