Плишкова — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча «пятисотника» в Линце

Сегодня, 9 апреля, на грунтовых кортах Линца (Австрия) продолжается турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня в матче второго круга сыграют 258-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова и россиянка Екатерина Александрова, занимающая в мировом рейтинге 13-е место.

Начало матча запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Плишковой и Александровой.

Счёт личных встреч равный — 2-2 (1-1 на грунте). На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» — 2017 и на траве Истбурна-2019 сильнее была Плишкова, а на грунте Чарльстона-2022 и на харде Дохи-2023 побеждала Александрова.