«Могу быть доволен». Синнер — после победы над Махачем в третьем круге Монте-Карло

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, вышедший в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло после победы в трёх сетах над чехом Томашем Махачем, прокомментировал ход матча.
«Думаю, могу быть доволен. Не всегда всё складывается одинаково, пришлось побороться. Надеюсь, к завтрашнему дню я смогу как следует восстановиться. Стараюсь выкладываться на максимум в каждом матче. Сегодня самым важным было стараться и пройти дальше. Завтра, надеюсь, смогу показать хороший теннис. Я просто стараюсь выступать наилучшим образом, и сегодняшний день стал позитивным моментом.
Перед сегодняшним матчем я чувствовал себя прекрасно. Во втором сете немного пришлось побороться, чтобы найти нужную энергию, но так бывает. Я старался преодолеть себя и в итоге справился. Даже когда ты чувствуешь себя не лучшим образом, пытаешься найти выход, как это было сегодня. Я доволен. Приоритет – восстановление», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.
