Алькарас обыграл Этчеверри и вышел на Бублика в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло обыграл соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри, занимающего в мировом рейтинге 30-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:3.
Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 16:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
30
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
По ходу матча Алькарас подал навылет пять раз, сделал три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Этчеверри сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Алькараса станет 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик.
Комментарии
