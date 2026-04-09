Алькарас обыграл Этчеверри и вышел на Бублика в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло обыграл соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри, занимающего в мировом рейтинге 30-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

По ходу матча Алькарас подал навылет пять раз, сделал три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Этчеверри сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Алькараса станет 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик.