Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Томас Этчеверри, результат матча 9 апреля 2026, счёт 2:1, 3-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Алькарас обыграл Этчеверри и вышел на Бублика в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло обыграл соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри, занимающего в мировом рейтинге 30-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
По ходу матча Алькарас подал навылет пять раз, сделал три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Этчеверри сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Алькараса станет 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик.

Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android