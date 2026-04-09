Самсонова уступила 18-летней австрийке во втором круге «пятисотника» в Линце
Поделиться
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла 18-летней сопернице из Австрии Лилли Таггер, занимающей в мировом рейтинге 117-е место, во втором круге «пятисотника» в Линце. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (11:13).
Линц. 2-й круг
09 апреля 2026, четверг. 17:10 МСК
Лилли Таггер
Окончен
|1
|2
|3
|
|
Людмила Самсонова
По ходу матча Таггер сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Самсонова подала навылет пять раз, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти заработанных.
Далее Таггер сыграет с победительницей матча между Тамарой Корпач и Анастасией Потаповой.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
20:42
-
20:02
-
19:32
-
19:16
-
18:42
-
17:33
-
17:21
-
16:54
-
16:24
-
16:11
-
15:50
-
15:41
-
15:33
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
14:04
-
13:37
-
13:25
-
12:35
-
12:20
-
11:47
-
11:10
-
10:57
-
09:15
-
08:30
-
00:53
-
00:48
-
00:29
-
00:17
-
00:09
- 8 апреля 2026
-
23:56
-
23:39
-
23:27
-
23:10