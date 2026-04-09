Самсонова уступила 18-летней австрийке во втором круге «пятисотника» в Линце

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла 18-летней сопернице из Австрии Лилли Таггер, занимающей в мировом рейтинге 117-е место, во втором круге «пятисотника» в Линце. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (11:13).

По ходу матча Таггер сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Самсонова подала навылет пять раз, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Таггер сыграет с победительницей матча между Тамарой Корпач и Анастасией Потаповой.