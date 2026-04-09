Лилли Таггер — Людмила Самсонова, результат матча 9 апреля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA 500 Линц

Самсонова уступила 18-летней австрийке во втором круге «пятисотника» в Линце
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла 18-летней сопернице из Австрии Лилли Таггер, занимающей в мировом рейтинге 117-е место, во втором круге «пятисотника» в Линце. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (11:13).

Линц. 2-й круг
09 апреля 2026, четверг. 17:10 МСК
Лилли Таггер
117
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 13
2 		6 11
         
Людмила Самсонова
21
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

По ходу матча Таггер сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Самсонова подала навылет пять раз, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Таггер сыграет с победительницей матча между Тамарой Корпач и Анастасией Потаповой.

Сетка "пятисотника" в Линце
