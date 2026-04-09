Де Минор обыграл Блокса и вышел в четвертьфинал турнира ATP-1000 в Монте-Карло

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор в третьем круге турнира категории ATP-1000 обыграл соперника из Бельгии Александра Блокса, занимающего в мировом рейтинге 91-е место, и вышел в четвертьфинальную стадию. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

По ходу матча Блокс сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Де Минор подал навылет два раза, обошёлся без двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге де Минор сыграет с победителем матча между Валантентом Вашеро и Хубертом Хуркачем.