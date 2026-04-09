Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Блокс — Алекс де Минор, результат матча 9 апреля 2026, счёт 0:2, 3-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Де Минор обыграл Блокса и вышел в четвертьфинал турнира ATP-1000 в Монте-Карло
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор в третьем круге турнира категории ATP-1000 обыграл соперника из Бельгии Александра Блокса, занимающего в мировом рейтинге 91-е место, и вышел в четвертьфинальную стадию. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Александр Блокс
91
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		7 7
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

По ходу матча Блокс сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Де Минор подал навылет два раза, обошёлся без двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге де Минор сыграет с победителем матча между Валантентом Вашеро и Хубертом Хуркачем.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
