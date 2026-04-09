Александрова проиграла Плишковой во втором круге турнира WTA-500 в Линце
Поделиться
13-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия) уступила сопернице из Чехии Каролине Плишковой, занимающей в мировом рейтинге 258-е место. Встреча спортсменок продолжалась ровно 1 час и завершилась со счётом 1:6, 3:6.
Линц. 2-й круг
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
258
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
13
Екатерина Александрова
Е. Александрова
По ходу матча Плишкова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Александрова подала навылет четыре раза, сделала три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Плишкова сыграет с хорваткой Донной Векич (104-я ракетка мира).
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
20:42
-
20:02
-
19:32
-
19:16
-
18:42
-
17:33
-
17:21
-
16:54
-
16:24
-
16:11
-
15:50
-
15:41
-
15:33
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
14:04
-
13:37
-
13:25
-
12:35
-
12:20
-
11:47
-
11:10
-
10:57
-
09:15
-
08:30
-
00:53
-
00:48
-
00:29
-
00:17
-
00:09
- 8 апреля 2026
-
23:56
-
23:39
-
23:27
-
23:10