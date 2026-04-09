Александрова проиграла Плишковой во втором круге турнира WTA-500 в Линце

13-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия) уступила сопернице из Чехии Каролине Плишковой, занимающей в мировом рейтинге 258-е место. Встреча спортсменок продолжалась ровно 1 час и завершилась со счётом 1:6, 3:6.

По ходу матча Плишкова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Александрова подала навылет четыре раза, сделала три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Плишкова сыграет с хорваткой Донной Векич (104-я ракетка мира).