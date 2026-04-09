Самсонова/Като проиграли в четвертьфинале «пятисотника» в Линце

Дуэт российской теннисистки Людмилы Самсоновой и японки Мию Като проиграл в четвертьфинальном матче парного разряда «пятисотника» в Линце (Австрия) румынке Соране Кырсте и китаянке Чжан Шуай. Встреча соперниц продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 3:6, 2:6.

По ходу матча Самсонова/Като сделали два эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 11. Кырстя/Шуай подали навылет один раз, также обошлись без двойных ошибок и смогли реализовать 6 брейк-пойнтов из 11.

Далее Кырстя/Шуай сыграют с Улрикке Эйвери и Куинн Глисон.

Людмила Самсонова ранее уступила Лилли Таггер в матче одиночного разряда турнира (2:6, 6:7 (11:13)).