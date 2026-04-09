Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Валантен Вашеро — Хуберт Хуркач, результат матча 9 апреля 2026, счёт 2:1, 3-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Вашеро вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло после победы над Хуркачем
Комментарии

23-я ракетка мира теннисист Валантен Вашеро, представляющий Монако, вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло после победы над соперником из Польши Хубертом Хуркачем, занимающим в мировом рейтинге 74-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Валантен Вашеро
23
Монако
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 4
         
Хуберт Хуркач
74
Польша
По ходу матча Вашеро сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Хуркач подал навылет 14 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать 2 брейк-пойнта из 13 заработанных.

В четвертьфинале Вашеро сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android