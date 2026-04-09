Вашеро вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло после победы над Хуркачем
23-я ракетка мира теннисист Валантен Вашеро, представляющий Монако, вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло после победы над соперником из Польши Хубертом Хуркачем, занимающим в мировом рейтинге 74-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.
Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
23
Валантен Вашеро
В. Вашеро
2 : 1
74
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
По ходу матча Вашеро сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Хуркач подал навылет 14 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать 2 брейк-пойнта из 13 заработанных.
В четвертьфинале Вашеро сыграет с австралийцем Алексом де Минором.
