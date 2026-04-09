Потапова уверенно обыграла Корпач и вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Линце

Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова, ныне представляющая Австрию, вышла в четвертьфинальную стадию «пятисотника» в Линце (Австрия), обыграв во втором круге соперницу из Германии Тамару Корпач, занимающую в мировом рейтинге 109-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

По ходу матча Корпач сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти. Потапова ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале Потапова встретится с австрийкой Лилли Таггер.