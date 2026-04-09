«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: результаты матчей 9 апреля
Сегодня, 9 апреля, продолжился грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних игр.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, третий круг. Результаты матчей 9 апреля:
- Зизу Бергс (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) –2:6, 5:7;
- Маттео Берреттини (Италия) – Жоао Фонсека (Бразилия) – 3:6, 2:6.
- Томаш Махач (Чехия) – Янник Синнер (Италия) – 1:6, 7:6 (7:3), 3:6;
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 2:2 (Оже-Альяссим прошёл на снятии Рууда);
- Иржи Легечка (Чехия) – Александр Бублик (Казахстан) – 2:6, 5:7;
- Карлос Алькарас (Испания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:1, 4:6, 6:3;
- Александр Блокс (Бельгия) – Алекс де Минор (Австралия) – 5:7, 6:7 (4:7);
- Валантен Вашеро (Монако) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.
Комментарии