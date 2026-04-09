«Битва была великолепной». Алькарас — о матче с Этчеверри в третьем круге Монте-Карло

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри, прокомментировал победный для себя матч.

«В первом сете я играл действительно хорошо, чувствовал мяч на 10 из 10. Потом я и во втором сете начал неплохо, у меня был шанс на брейк во втором гейме на его подаче, но я им не воспользовался. Когда ты на таком уровне не пользуешься возможностями, приходится отыгрываться. Он играл агрессивнее после этого, но я хочу сказать, что, в конце концов, битва была великолепной», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.