Вашеро войдёт в топ-20 рейтинга ATP после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

23-я ракетка теннисист Валантен Вашеро, представляющий Монако, после еженедельного обновления рейтинга ATP дебютирует в двадцатке лучших теннисистов мира благодаря выходу в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

В третьем круге домашнего для себя турнира ATP-1000 в Монако Вашеро обыграл соперника из Польши Хуберта Хуркача.

Дальнейшим соперником монегаска на турнире станет австралиец Алекс де Минор (шестая ракетка мира).

Год назад Вашеро находился за пределами топ-200 рейтинга ATP. В октябре минувшего года он сенсационно стал победителем «Мастерса» в Шанхае, обыграв в финале своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша.