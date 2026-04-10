Вашеро войдёт в топ-20 рейтинга ATP после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
23-я ракетка теннисист Валантен Вашеро, представляющий Монако, после еженедельного обновления рейтинга ATP дебютирует в двадцатке лучших теннисистов мира благодаря выходу в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.
В третьем круге домашнего для себя турнира ATP-1000 в Монако Вашеро обыграл соперника из Польши Хуберта Хуркача.
Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
23
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
74
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Дальнейшим соперником монегаска на турнире станет австралиец Алекс де Минор (шестая ракетка мира).
Год назад Вашеро находился за пределами топ-200 рейтинга ATP. В октябре минувшего года он сенсационно стал победителем «Мастерса» в Шанхае, обыграв в финале своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша.
Комментарии
