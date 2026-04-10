Алькарас отреагировал на слова Бублика о его недосягаемости на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на слова Александра Бублика о том, что испанец наряду с Новаком Джоковичем и Янником Синнером входит в число спортсменов, которых невозможно обыграть на турнирах «Большого шлема».

«Да, мы действительно выиграли девять последних турниров «Большого шлема», но я всё же не думаю, что мы непобедимы на этих соревнованиях. Когда кто-то вроде Бублика, кто находится в топ-10 (Бублик является 11-й ракеткой мира. — Прим. «Чемпионата»), говорит такое, это вселяет веру. Человек, понимающий этот вид спорта так же хорошо, как Бублик, и заявляющий, что мы не можем проиграть на турнире «Большого шлема», помогает нам быть более уверенными. Но я всё равно с ним не согласен», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

10 апреля Бублик и Алькатрас сыграют друг с другом в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.