«Иногда я пользуюсь этим». Алькарас — о важности проведения анализа перед каждым матчем

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о важности для него какого-либо анализа, в том числе игры соперника, перед каждым матчем.

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

«Да, иногда я пользуюсь этим. Если быть честным, это работа моего тренера (улыбается). Мой тренер обычно смотрит матчи моих соперников, а затем рассказывает, что они делают в своей игре, где им комфортнее бить по мячу. Вот такой анализ от него я получаю. Моя команда знает, что для меня самое важное – это думать о самом себе, о своей игре в теннис. Понятное дело, что помогает, например, [знать], насколько точна подача моего соперника, где он чувствует себя наиболее удобно, подавая в важные моменты, как играет на брейк-пойнтах или под давлением. Мне такое очень помогает — смотреть, где он себя комфортнее всего чувствует при ударе. Но всё остальное основывается на мыслях о себе», — цитирует Алькараса Punto de Break.