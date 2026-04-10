«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей на 10 апреля

«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей на 10 апреля
Жоао Фонсека
Сегодня, 10 апреля, продолжится грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках очередного игрового дня состоятся матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, 1/4 финала. Расписание на 10 апреля:

12:00. Жоао Фонсека (Бразилия) – Александр Зверев (Германия, 3);
13:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – Янник Синнер (Италия, 2);
15:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Бублик (Казахстан, 8);
16:30. Валантен Вашеро (Монако) – Алекс де Минор (Австралия, 5).

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.

