«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, продолжится грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках очередного игрового дня состоятся матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

12:00. Жоао Фонсека (Бразилия) – Александр Зверев (Германия, 3);

13:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – Янник Синнер (Италия, 2);

15:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Бублик (Казахстан, 8);

16:30. Валантен Вашеро (Монако) – Алекс де Минор (Австралия, 5).

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.