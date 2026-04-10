Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главная Теннис Новости

«Не вижу для себя предела». Вашеро отреагировал о попадании в топ-20 рейтинга
23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро высказался об улучшении своего положения в рейтинге АТР. Ранее после победы над Хубертом Хуркачем в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло монегаск продвинулся в топ-20 онлайн-рейтинга.

Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 4
         
«Обычно я не зацикливаюсь на таких вещах, но в эпоху социальных сетей от них непросто отгородиться, хотя я стараюсь об этом не думать. Честно говоря, я знал, что это когда-нибудь случится. Понимал, что после Шанхая окажусь в топ-20. Сейчас я не вижу для себя предела. Быть в топ-20 — здорово, но сейчас я думаю только о том, что вышел в четвертьфинал и что завтра [сегодня, 10 апреля] мне предстоит матч. Обо всём остальном подумаю позже», — приводит слова Вашеро Punto de Break.

В 1/4 финала Вашеро сыграет с Алексом де Минором.

