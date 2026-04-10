«Не вижу для себя предела». Вашеро отреагировал о попадании в топ-20 рейтинга

23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро высказался об улучшении своего положения в рейтинге АТР. Ранее после победы над Хубертом Хуркачем в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло монегаск продвинулся в топ-20 онлайн-рейтинга.

«Обычно я не зацикливаюсь на таких вещах, но в эпоху социальных сетей от них непросто отгородиться, хотя я стараюсь об этом не думать. Честно говоря, я знал, что это когда-нибудь случится. Понимал, что после Шанхая окажусь в топ-20. Сейчас я не вижу для себя предела. Быть в топ-20 — здорово, но сейчас я думаю только о том, что вышел в четвертьфинал и что завтра [сегодня, 10 апреля] мне предстоит матч. Обо всём остальном подумаю позже», — приводит слова Вашеро Punto de Break.

В 1/4 финала Вашеро сыграет с Алексом де Минором.