Турнир WTA-500 в Линце: расписание матчей на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, в Линце (Австрия) продолжится розыгрыш турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

14:00. Елена Остапенко (Латвия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);

15:30. Мирра Андреева (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния);

17:00. Анастасия Потапова (Австрия) — Лилли Таггер (Австрия);

19:00. Донна Векич (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия).

Турнир в Линце пройдёт с 6 по 12 апреля на грунтовых кортах. Это турнир категории WTA-500 с призовым фондом более € 1 млн.