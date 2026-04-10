Гауфф выложила 8-минутное обращение из-за хейта в социальных сетях после фотосессии

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась по поводу критики её съёмочного образа для бренда Miu Miu. Третья ракетка мира записала видео на восемь минут, в котором в деталях прокомментировала свой наряд, подняла тему оскорблений в адрес девушек из-за их внешности.

6 апреля спортсменка выложила пост в социальных сетях. Она напомнила, что удалила свой аккаунт в одной из них на месяц, вернулась, но вспомнила, почему перестала там сидеть. Гауфф намекнула на оскорбления, которые пишут люди в интернете.

Отметим, что в текущем сезоне третьей ракетке мира пока не удалось завоевать ни одного трофея. В 2025-м она победила на «Ролан Гаррос» и в Ухане. Всего в активе Гауфф 11 титулов.