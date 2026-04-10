Кори Гауфф провела фотосессию для люксового бренда одежды

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф поделилась фотографиями со съёмки для известного бренда одежды и аксессуаров Miu Miu. Спортсменка предстала перед общественностью в красном поло, синей юбке и с оранжевой сумкой. Кадры были сделаны на корте.
Ранее американская теннисистка Кори Гауфф потерпела поражение в финале турнира WTA-1000 в Майами. Со счётом 2:6, 6:4, 3:6 она уступила лидеру мирового рейтинга из Беларуси Арине Соболенко.
Отметим, что в текущем сезоне третьей ракетке мира пока не удалось завоевать ни одного трофея. В 2025-м она победила на «Ролан Гаррос» и в Ухане. Всего в активе Гауфф 11 титулов.