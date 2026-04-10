Андреева — Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча «пятисотника» в Линце

Сегодня, 10 апреля, на грунтовых кортах Линца (Австрия) продолжается турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня в матче 1/4 финала сыграют 29-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя и россиянка Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге 10-е место.

Начало матча запланировано на 15:40 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Кырсти.

По данным на 10 апреля 2026 года, у Мирры Андреевой и Сораны Кырсти нет личных встреч в одиночном разряде. Однако в парных матчах Кырстя и Калинская обыграли Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в 1/8 финала Уимблдона (турнир «Большого шлема») со счётом 2:1 (4:7, 7:6, 6:1).