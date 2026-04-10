Берреттини дал комментарий после поражения от Фонсеки в 1/8 финала Монте-Карло

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался по поводу поражения в матче 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Со счётом 3:6, 2:6 он уступил представителю Бразилии Жоао Фонсеке. Итальянец отметил своё слабое место в той игре.

«Не секрет, что подача — одно из моих главных оружий. Мне не удалось использовать её так, как обычно. Отчасти из-за его игры, отчасти из-за моих недоработок. Когда я теряю ритм на подаче, это влияет и на игру на задней линии. Я теряю уверенность, потому что не чувствую спокойствия, выходя подавать», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Ранее Маттео Берреттини во втором круге соревнований одолел первую ракетку России Даниила Медведева со счётом 6:0, 6:0.