Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини дал комментарий после поражения от Фонсеки в 1/8 финала Монте-Карло

Маттео Берреттини
Комментарии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался по поводу поражения в матче 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Со счётом 3:6, 2:6 он уступил представителю Бразилии Жоао Фонсеке. Итальянец отметил своё слабое место в той игре.

Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 12:10 МСК
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Жоао Фонсека
40
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Не секрет, что подача — одно из моих главных оружий. Мне не удалось использовать её так, как обычно. Отчасти из-за его игры, отчасти из-за моих недоработок. Когда я теряю ритм на подаче, это влияет и на игру на задней линии. Я теряю уверенность, потому что не чувствую спокойствия, выходя подавать», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Ранее Маттео Берреттини во втором круге соревнований одолел первую ракетку России Даниила Медведева со счётом 6:0, 6:0.

Материалы по теме
«Одно из лучших выступлений в жизни». Берреттини дал комментарий после разгрома Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android