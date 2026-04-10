Кто будет на первом месте в женском теннисном рейтинге по итогам 2026 года?

Первая и вторая ракетки мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина в сезоне-2026 уже провели между собой три встречи в финалах турниров. Дважды победа оставалась за представительницей Беларуси (в Индиан-Уэллсе и Майами), а один раз первенствовала казахстанская спортсменка (на Открытом чемпионате Австралии — 2026).

Между ними в рейтинге WTA 2917 очков. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход их противостояния по итогам текущего сезона.

Отметим, что Елена Рыбакина и Арина Соболенко выступят на турнире WTA-500 в Штутгарте, который пройдёт с 13 по 19 апреля. В 2025 году Соболенко уступила в финале этих соревнований Елене Остапенко.