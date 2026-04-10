Алькарас — Бублик: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 10 апреля, на грунтовых кортах Монте-Карло продолжится теннисный турнир категории «Мастерс». В рамках 1/4 финала сыграют первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и представитель Казахстана Александр Бублик (11-й номер рейтинга). Начало встречи — в 15:00 мск. Игра пройдёт на корте Ренье III.

Это первая очная встреча между теннисистами на турнирах под эгидой АТР. Бублик ранее в Монте-Карло одолел Гаэля Монфиса (Франция) и Иржи Легечку (Чехия), а Алькарас был сильнее Себастьяна Баэса и Томаса Мартина Этчеверри (оба — Аргентина).