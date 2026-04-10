«В конце я немного задрожала». 18-летняя австрийка — о победе над Самсоновой в Линце

117-я ракетка мира из Австрии Лилли Таггер высказалась о победе во встрече с россиянкой Людмилой Самсоновой. Австрийка одолела соперницу во втором круге турнира в Линце. Счёт — 6:2, 7:6 (13:11) в её пользу.

— Какой драматичный матч! Ты отыграла восемь сетболов и в итоге реализовала четвёртый матчбол. В чём был ключ к победе в тот момент?

— В целом это был невероятно эмоциональный матч для меня. Честно говоря, в конце я немного задрожала, потому что подумала: у меня уже было столько матчболов — и всё впустую. А она в принципе очень сильная соперница. В какой-то момент ещё подняла уровень, так что для нервов это было очень тяжело. Но я безумно рада, что смогла переломить матч.

— В начале 2025 года ты была 773-й в мире, а сейчас уже в топ-100, получила путёвку в Париж [на «РГ»], обыграла впервые игрока топ-30. Что это для тебя значит?

— Я этого не ожидала. Если бы мне сказали об этом год назад, не поверила бы. Это действительно особенный момент. Конечно, это была наша цель, и достичь её — огромный успех. Теперь будем ставить новые задачи, — приводит слова Таггер Ubitennis.