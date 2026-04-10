Главная Теннис Новости

«Он уважает меня». Ландалус-Лакамбра высказался о Карлосе Алькарасе
105-я ракетка мира из Испании Мартин Ландалус-Лакамбра поделился подробностями своих взаимоотношений с лидером рейтинга АТР Карлосом Алькарасом. Он рассказал, что провёл с первой ракеткой мира совместную тренировку.

«Карлос Алькарас — хороший парень. Я тренировался с ним в Мурсии, мы провели вместе немного времени. Это было очень приятно. Он очень хорошо играет и уважает меня. Мы также провели время вне корта, где разговаривали не только о теннисе. Всегда здорово выстраивать хорошие отношения с другими испанскими теннисистами», — приводит слова Ландалус-Лакамбры Ubitennis.

Ранее Мартин Ландалус-Лакамбра дошёл до 1/4 финала турнира в Майами.

