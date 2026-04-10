«Мой братан». Циципас опубликовал совместную фотографию с Димитровым

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился фотографией с представителем Болгарии Григором Димитровым.

«Мой братан», — написал Циципас в социальных сетях.

Стефанос Циципас и Григор Димитров Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Ранее представитель Греции Стефанос Циципас не смог выйти в 1/8 финала в Майами. В третьем круге он уступил французу Артюру Фису со счётом 0:6, 1:6. За это время Циципас сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.