Бублик поделился ожиданиями от встречи с Алькарасом в 1/4 финала Монте-Карло
Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик высказался о предстоящем матче с Карлосом Алькарасом (лидер мирового рейтинга) в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Бублик подчеркнул, что играть против испанца непросто.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
Александр Бублик
«Я никогда не играл против Карлоса. Мы с ним часто шутили на эту тему. Играть против них непросто. Думаю, я играл с Янником [Синнером] девять раз или что-то вроде того, но против Карлоса — ни разу. Это не самый простой вызов, но таков теннис. Надеюсь, он получит чуть больше удовольствия от игры, и тогда у меня будет больше шансов», — приводит слова Бублика We love tennis со ссылкой на Tennis Channel.
Это первая очная встреча между теннисистами на турнирах под эгидой АТР.
Материалы по теме
