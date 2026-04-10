Австрийка Лилли Таггер отметилась достижением после победы над Самсоновой в Линце
117-я ракетка мира Лилли Таггер стала самой молодой австрийской теннисисткой, которая дошла до 1/4 финала турнира WTA на грунтовом покрытии с 1993 года. Этого результата она смогла добиться благодаря победе над россиянкой Людмилой Самсоновой на турнире в Линце. Таггер обыграла соперницу со счётом 6:2, 7:6 (13:11).
Линц. 2-й круг
09 апреля 2026, четверг. 17:10 МСК
Лилли Таггер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 13
|
|6 11
21
Людмила Самсонова
Лилли Таггер отметилась данным достижением в 18 лет и 49 дней (на момент старта турнира). До этого 34 года назад успеха добилась её соотечественница Барбара Шетт.
В 1/4 финала Линца Лилли Таггер сразится с соотечественницей Анастасией Потаповой. Тренером 18-летней спортсменки является итальянка Франческа Скьявоне.
