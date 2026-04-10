Якуб Меншик снялся с турнира в Мюнхене из-за инфекции на стопе

Чешский теннисист Якуб Меншик пропустит турнир АТР-500 в Мюнхене из-за проблем со здоровьем. Он объявил, что не выйдет на корт в Германии из-за инфекции на правой стопе. По этой же причине он не поехал в Монте-Карло.

«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Монте-Карло ранее на этой неделе из-за инфекции в правой стопе. Мы сделали всё возможное, чтобы я успел восстановиться и выйти на корт, но времени оказалось недостаточно.

Это не те новости, которыми я хотел бы делиться, но я также принял решение сняться с турнира в Мюнхене.

Вместе с командой мы решили, что самое разумное — взять немного больше времени на восстановление и убедиться, что я буду готов на 100% к следующим турнирам. Спасибо за все сообщения и поддержку», — написал Меншик в социальных сетях.